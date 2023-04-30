"Рад за Малкома. Как и сколько он работает на команду, дает свои плоды в виде мячей. Нам важно, чтобы команда побеждала и забивала много, но и за игроков радуемся. Он проводит блестящий сезон, результативно заслуженно показывает. Рекорды будем считать потом, если будут", - цитирует Семака "Матч ТВ".
По итогам встречи 25-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде разгромил "Крылья Советов". Самарцы остались в меньшинстве в концовке первого тайма, когда преимущество гостей было минимальным. Однако во втором тайме петербуржцы забили три мяча. Хет-трик на свой счет записал бразильский вингер Малком. Таким образом нападающий упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ. В его активе 22 забитых мяча за пять туров до окончания турнира.
Семак: Малком проводит блестящий сезон. Нам важно, чтобы команда побеждала и забивала много
Наставник "Зенита" Сергей Семак похвалил нападающего "сине-бело-голубых" Малкома после разгрома "Крыльев Советов" в матче 25-го тура РПЛ (1:5).
Фото: ФК "Зенит"