- Это миф — что у меня есть раздражители и я питаюсь негативом. Бытует такое, я знаю. Но сегодня просто такой тяжелый матч, мы понимали, что дома должны обыгрывать "Химки". Мы смотрим только вверх. А раздражитель — ну, есть там один такой неприятный персонаж в "Химках", появился, скажем так, но не будем называть фамилии (улыбается), - приводит комментарий Дзюбы "Матч ТВ".
Сегодня Артем Дзюба отметился очередным дублем. Форвард забил два гола в ворота "Химок" (5:1). Теперь на счету воспитанника "Спартака" за весеннюю часть РПЛ 8 голов и 4 голевых пасов. Его контракт со столичным коллективом рассчитан до лета этого года. Примечательно, что до перехода в "Локомотив" Артем вел активные переговоры о переходе в "Торпедо". Тогда наставником автозаводского коллектива был Андрей Талалаев. По словам Дзюбы, от тренера последовало приглашение на просмотр. Это не устроило Дзюбу. Недавно Талалаев сменил "Торпедо" на "Химки". "Локомотив" после 25 туров национального первенства располагается на 10-й строчке. В следующем туре москвичи на своей домашней арене сыграют с "Сочи".
Дзюба — о раздражителях: есть там один такой неприятный персонаж в "Химках". Появился, скажем так
Форвард "Локомотива" Артем Дзюба рассказал о том, нужен ли ему раздражитель для мотивации в играх.
Фото: ФК "Локомотив"