- Артем – топ с точки зрения атмосферности, человеческих качеств и своего уровня. У нас в команде есть взаимопонимание, все дополняют друг друга, Артем помогает команде, все работают вместе для достижения результата, - приводит комментарий Галактионова "Матч ТВ".
"Локомотив" и 34-летний центрфорвард Артем Дзюба заключили контракт в феврале этого года. Футболист сразу же стал помогать столичному коллективу голами и ассистами. За 10 игр в красно-зеленой футболке воспитанник "Спартака" забил 8 голов и приплюсовал еще 4 голевых паса. Сегодня Дзюба дважды поразил ворота "Химок" (5:1) в поединке 25-го тура национального первенства. Эта победа позволила "Локомотиву" закрепиться на 10-й строчке. В следующем туре железнодорожники сыграют с "Сочи", который располагается на 9-й позиции. Напомним, что ранее Дзюба после поражения от "Зенита" (1:2) отказался пожимать руку наставнику петербуржцев Сергею Семаку, с которым работал 7 лет.
Галактионов: Дзюба – топ с точки зрения атмосферности, человеческих качеств и своего уровня
Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов поделился мнением по поводу форварда своей команды Артема Дзюбы.
Фото: "СЭ"