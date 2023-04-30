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Экс-игрок "Зенита" Цветков: в случае чемпионства в матче со "Спартаком" Питер встанет на уши

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Бывший футболист "Зенита" Валерий Цветков поделился своими соображениями по поводу предстоящего поединка петербуржцев против "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
- Игры со "Спартаком" - всегда адреналин, эмоции, кость в кость. Важно будет доказать друг к другу, кто больше достоин чемпионского звания, "Спартак" наверняка захочет обыграть "Зенит", для Санкт-Петербурга красно-белые остаются самым принципиальным соперником. Уверен, мотивация с обеих сторон будет такая, что искры полетят по футбольному полю! Вдвойне приятно ли оформить чемпионское звание именно в матче со "Спартаком"? Конечно! Думаю, Питер просто на уши встанет, - приводит мнение Цветкова bobsoccer.ru.

"Зенит" уверенно движется к своему очередному чемпионству. Этот титул станет 5-м подряд и 10-м в истории петербуржского клуба. Выиграв чемпионством, невский коллектив сможет получить на свою эмблему вторую звезду. Официально утвердиться в статусе чемпиона дружина Сергея Семака может уже в 26-м туре национального первенства. В следующий уик-энд коллектив из Санкт-Петербурга на своей домашней арене встретится со столичным "Спартаком". Примечательно, что для того, чтобы "Зенит" завоевал золотые медали в игре с москвичами, "Ростов" днем ранее должен потерять очки с воронежским "Факелом". Напомним, что в минувшем туре "Спартак" сумел вырвать 1 очко у "Ростова", забив на 94-й минуте (1:1). Тем самым красно-белый клуб продолжает борьбу за серебряные медали.


Цветков Зенит Спартак
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