- Полноценный контракт с "Локомотивом"? Честно, вообще сейчас не думаю, правда. По?моему, были там первые переговоры, но я думаю, что мы будем разговаривать после. Мне не нравятся все эти вбросы, это точно не способствует нашему продлению контракта, это неправильно.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" и Дзюба провели первый раунд переговоров по новому контракту. Представитель нападающего подтвердил факт встречи с руководством железнодорожников. Во время первого раунда переговоров стороны обозначали свои ожидания по сроку контракта. По слухам, Дзюба хотел бы подписать контракт на два года, "Локомотив" же предлагает ему соглашение по схеме "1+1". Агент Дзюбы сообщил, что финансовая сторона вопроса не имеет первостепенного значения для форварда.
Источник: "Матч ТВ"
Дзюба - о слухах про новый контракт с "Локомотивом": мне не нравятся все эти вбросы, это не способствует продлению
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба отказался обсуждать слухи о своем новом контракте с железнодорожниками.
Фото: "СЭ"