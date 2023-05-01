- Люди всегда что?то говорят. Я получаю истинное удовольствие благодаря доверию Михаила Галактионова, и с ребятами у нас коннект. Каждое мгновение и год у меня может стать последним, сейчас я просто наслаждаюсь футболом. Просто хочу играть и впитывать энергию трибун, когда ты забиваешь гол.
После восьми сыгранных матчей в РПЛ у Дзюбы в среднем по одному голу за матч. Также 34-летний нападающий отметился четырьмя результативными передачами. В последнем матче 25-го тура РПЛ с "Химками" (5:1) Дзюба оформил дубль, забив один из голов пяткой в падении. После игры капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов назвал форварда инопланетянином. Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил, что считает Дзюбу топ-футболистом. Как сообщил агент футболиста, "Локомотив" уже начал переговоры о продлении контракта с Дзюбой.
Источник: "Матч ТВ"
Дзюба: каждое мгновение и год у меня может стать последним, сейчас я просто наслаждаюсь футболом
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба заявил, что каждое мгновение может стать для него последним в футболе.
Фото: "Чемпионат"