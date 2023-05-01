- Пошел ли бы я в "Что было дальше"? Меня звали несколько раз, я не хотел, но чуть позже может быть.
"Что было дальше" - популярное российское юмористическое шоу, в котором известные комики пытаются смешно продолжить историю из жизни приглашенной звезды. Одним из последних героев шоу стал Хасбик. Дзюба некоторое время назад стал участником и постоянным ведущим юмористического футбольного шоу на канале "Коммент.Шоу".
Источник: "Спорт-экспресс"
Дзюба: меня несколько раз приглашали в "Что было дальше"
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба признался, что его несколько раз приглашали принять участие в съемках шоу "Что было дальше".
Фото: ФК "Локомотив"