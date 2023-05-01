- Я об этом ничего не слышал. Но цель попробовать себя в Европе, конечно, есть. Сейчас вариантов таких нет, предложений нет. Поэтому я об этом не думал. Льстят ли мне такие слова? Нет.
Ранее бывший советник Леонида Федуна в "Спартаке" Франко Камоцци заявил, что Соболевым интересуется несколько итальянских команд. Контракт 26-летнего Соболева с московской командой рассчитан до 2026 года. Ранее нападающий никогда не играл за пределами России. Последним клубом Соболева до "Спартака" были самарские "Крылья Советов".
Источник: "Спорт-экспресс"
Соболев: не слышал об интересе к себе итальянских команд. Но цель попробовать себя в Европе, конечно, есть
Нападающий "Спартака" Александр Соболев заявил, что ничего не слышал об интересе к себе со стороны итальянских команд.
Фото: "СЭ"