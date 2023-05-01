- Я уже неоднократно говорил, что Артем топовый игрок. По остальным игрокам руководство уже озвучило, что в конце сезона будут подведены итоги по подписанию или неподписанию того, или иного футболиста. То, что Артем доказывает, чтобы мы все вместе дальше продолжили сотрудничество, ни для кого не секрет. И руководители клуба, и председатели совета директоров, мы все нацелены дальше вместе двигаться вперед.
Напомним, контракт форварда "Локомотива" Артема Дзюбы с "железнодорожниками" рассчитан до окончания текущего сезона. Ранее россиянин отказался обсуждать слухи о пролонгации соглашения с клубом. Нападающий вернулся в российскую Премьер-лигу после непродолжительного выступления в чемпионате Турции с августа по ноябрь 2022 года. Бывший игрок сборной России присоединился к московскому клубу в феврале этого года. 34-летний Дзюба принял участие в восьми матчах чемпионата России, в которых отличился 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Также он сыграл в двух встречах Кубка России, но не отметился в них результативными действиями.
Источник: "СЭ"
Галактионов - о возможном продлении соглашения с Дзюбой: все в клубе нацелены вместе двигаться вперед
Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, что все в клубе нацелены на продлении соглашения с форвардом Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"