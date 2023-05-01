В настоящее время в Российской Премьер-Лиге актуален лимит на иностранных футболистов по схеме "8+17". Таким образом, заявка клуба не может включать более восьми (8) легионеров.
– Сейчас такая ситуация, что должны играть наши ребята. Вот в матче "Спартака" и "Ростова" было несколько молодых футболистов, можно сказать, воспитанников. Это очень хорошо. Наши спартаковцы тоже играют. В них надо верить, им надо доверять, тем более, в такой ситуации. Это нелегко, надо ждать пару лет. После чего начнут появляться наши талантливые ребята.
Возьмите СССР, мы же конкурировали между собой. Надо лимит сокращать до трех легионеров. Три хороших легионера помогут, но не пачками же вести их сюда, – приводит слова Дасаева "Матч ТВ".
По итогам 25-ти сыгранных туров "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля ведет борьбу за призовые места в Российской Премьер-Лиге. За пять туров до окончания сезона красно-белые замыкают тройку сильнейших команд чемпионата страны, имея на счету 49 очков. В спину "народной команде" дышит ЦСКА, у которого всего на один балл меньше. "Ростов", в свою очередь, на одно очко опережает "Спартак".
"Зенит" оторвался от второго места на одиннадцать очков и уверенно движется к своему пятому подряд титулу. В случае победы в ближайшем туре на своем поле над "Спартаком" и потере очков "Ростова" в игре с "Факелом" сине-бело-голубые окажутся недосягаемыми для конкурентов за четыре тура до финиша сезона.
Дасаев: надо лимит в РПЛ сокращать до трех легионеров. Три хороших легионера помогут, но пачками же вести их сюда
Легендарный вратарь "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев предложил ужесточить лимит на легионеров в чемпионате России.