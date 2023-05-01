– Строить какие-то планы сейчас – абсолютно нерационально. Перед этим сезоном мы тоже строили какие-то планы, ходили и рассказывали прессе, что мы будем навязывать конкуренцию "Зениту". Где сейчас они и где мы? – цитирует Тикнизяна Sport24.
По итогам 25-ти сыгранных туров "Локомотив" с 32 очками занимает десятое место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 29 очков. В ближайшем матче команда Михаила Галактионова сыграет с "Сочи". "Ростов" под руководством Валерия Карпина ведет борьбу за призовые места в Российской Премьер-Лиге. За пять туров до окончания сезона желто-синие возглавляют пелотон из трех команд, претендующих на места со второго по четвертое. У дончан 50 очков и двузначное отставание от лидирующего "Зенита".
"Спартак" замыкает топ-3 сильнейших клубов чемпионата страны, имея на счету 49 очков. В спину "народной команде" дышит ЦСКА, у которого всего на один балл меньше. "Зенит" оторвался от второго места на одиннадцать очков и уверенно движется к своему пятому подряд титулу. В случае победы в ближайшем туре на своем поле над "Спартаком" и потере очков "Ростова" в игре с "Факелом" сине-бело-голубые окажутся недосягаемыми для конкурентов за четыре тура до финиша сезона.
Тикнизян: перед сезоном мы ходили и рассказывали, что будем навязывать конкуренцию "Зениту". Где сейчас они и где мы?
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал о неоправдавшихся надеждах "железнодорожников" перед стартом сезона.
Фото: ФК "Локомотив"