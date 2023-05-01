- Если бы мне это сказали в начале сезона, я бы не поверил. Подумал, что человек сошел сума. Заработали непосильным трудом. Мы так идем и делаем, хуже — лучше, мы пытаемся. Насколько хватит сил, ресурса, не знаю. Как мы шли в осенней части от игры к игре, ничего не изменилось.
"Ростов" - одна из немногих команд РПЛ, в которой нет ни одного легионера из стран дальнего зарубежья. Подопечные Карпина занимают вторую строчку в турнирной таблице после 25 сыгранных туров. "Ростов" уже сыграл с главными конкурентами во втором круге. Ростовчане добились ничьей в матче с "Зенитом" и упустили победу в игре со "Спартаком".
Источник: "Матч ТВ"
Карпин - о 2-м месте "Ростова": если бы это сказали в начале сезона, я бы не поверил. Подумал, что человек сошел сума
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал об отношении к положению команды в турнирной таблице.
Фото: ФК "Спартак"