- Тяжело ли будет сохранить "Ростов" летом? Не знаю, много предложений или нет. Какие?то разговоры есть. Думаю, что сохраним. Мне так кажется. Я в это верю.
В текущем сезоне РПЛ "Ростов" может повторить свой лучший результат в истории чемпионатов России. После 25 сыгранных туров ростовчане занимают второе место в РПЛ с 50 набранными очками. Команда Карпина уступает только лидирующему санкт-петербургскому "Зениту" 11 очков. "Ростов" опережает идущий вторым "Спартак" на одно очко.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин: думаю, мы сохраним состав "Ростова" летом, верю в это
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выразил надежду, что команда сможет сохранить свой состав летом.
Фото: ФК "Ростов"