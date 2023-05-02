- Не загубит ли переход в "Фатих Карагюмрюк" карьеру Кузяева? Нет, ни в коем случае. Надо переходить, потому что в России сейчас спорт умирает. Это поможет его карьере. В Турции хороший футбол. Возможно, даже лучше, чем в России.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кузяев может присоединиться к полузащитнику Магомеду Оздоеву и стать вторым российским футболистом в "Фатихе". В турецком клубе подтвердили информацию об интересе к футболисту "Зенита". У Кузяева летом этого года заканчивается контракт с санкт-петербургским клубом. Полузащитник однажды уже был в подобной ситуации и искал варианты в Европе, однако продлил соглашение с сине-бело-голубыми.
Источник: "Спорт-экспресс"
Петржела: переход в турецкий "Фатих" пойдет на пользу карьере Кузяева
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела выразил уверенность, что переход в "Фатих Карагюмрюк" пойдет на пользу Далеру Кузяеву.
Фото: Global Look Press