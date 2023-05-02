– Переход Хоакина в "Спартак" летом возможен. Мы действительно сильно заинтересованы в этом варианте. Но все зависит от желания клуба. Посмотрим, что будет ближе к лету, – цитирует Катальдо Sport24.
Накануне в прессе появилась информация о том, что экс-полузащитник молодежной сборной Аргентины Хоакин Перейра входит в число кандидатов на усиление центральной линии "Спартака". В настоящее время 24-летний хавбек выступает за "Атлетико Тукуман" в чемпионате Аргентины. Первым иностранным клубом Перейры стал португальский "Фамаликан", в котором он выступал в сезоне-2020/21.
На счету Перейры в нынешнем чемпионате страны единственный гол и два ассиста в 12 играх. В 2017 году потенциальный новичок "Спартака" играл за молодежную сборную Аргентины (игроки не старше 20 лет) бок о бок с действующими чемпионами мира Лаутаро Мартинесом и Лисандро Мартинесом.
Агент Хоакина Перейры: переход в "Спартак" возможен. Мы сильно заинтересованы в этом, но все зависит от желания клуба
Хулио Сезар Катальдо, агент атакующего полузащитника "Атлетико Тукаман" Хоакина Перейры, оценил перспективы своего клиента стать футболистом московского "Спартака".
Фото: Globall Look Press