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Сергей Семак стал самым результативным главным тренером в истории "Зенита"

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Санкт-петербургский "Зенит" забил 423 гола под руководством Сергея Семака, что является новым рекордом клуба.
Фото: ФК "Ростов"
Сине-бело-голубые обновили рекорд результативности после разгромной победы над "Крыльями Советов" в Самаре со счетом 5:1 в минувшем туре. Пятый мяч в ворота волжан стал рекордным 423-м. На установление наивысшего достижения в истории франшизы команде под руководством 47-летнего специалиста потребовалось 203 игры.

Прежний рекорд принадлежал "Зениту" под руководством Юрия Морозова - 420 гола в 323-х играх. Замыкает тройку самых результативных команд в истории невского клуба дружина Павла Садырина - 378 мячей за 262 встречи.

Источник: "История "Зенита"


Зенит
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