- Удовольствие от игры "Оренбурга"? Конечно! Я пришел из "Зенита", а "Оренбург" играет в похожем стиле. Да, не с каждой командой мы можем играть первым номером, но дома стараемся это делать, - приводит слова Хотулева "Матч ТВ".
20-летний россиянин Данила Хотулев, играющий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Оренбурга" зимой 2022 года. Футболист провел за южноуральцев 22 игры, в которых сумел забить 1 гол и оформить 1 голевой пас. В этом сезоне оренбуржцы, возглавляемые чехом Марцелом Личкой, играют очень результативно. Команда за 25 туров забила 48 голов. Примечательно, что столько же "Оренбург" и пропустил. На данный момент дружина Лички располагается на 8-й строчке. В следующем туре "Оренбург" встретится с ЦСКА.
Защитник Хотулев: я пришел из "Зенита", а "Оренбург" играет в похожем стиле
Российский футболист "Оренбурга" Данила Хотулев высказался по поводу стиля игры команды.
Фото: ФК "Зенит"