Защитник "Химок" Скворцов: нужно выиграть оставшиеся матчи

Защитник подмосковных "Химок" Лев Скворцов считает, что команда останется в РПЛ по итогам сезона.

Фото: ФК "Химки"

"Я думаю, все будет хорошо насчет того, что останемся. Дай Бог, нужно выиграть оставшиеся матчи. Будет тяжело, но приложим все усилия", - цитирует Скворцова Legalbet.kz.



По итогам 25 туров "Химки" занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России и находятся в зоне прямого вылета в Первую лигу. В копилке команды 17 набранных очков. От зоны стыковых матчей за право остаться на следующий сезон в РПЛ подмосковный коллектив отстает на 4 очка за 5 туров до окончания текущего розыгрыша первенства страны.