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Аршавин: "Ростов" заслуженно находится на втором месте

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о том, что "Ростов" заслуженно занимает второе место в РПЛ.
Фото: Матч ТВ
- Сейчас ближайший преследователь "Зенита" — "Ростов", а не "Спартак". Пока, мне кажется, заслуженно ростовчане на втором месте, а не "Спартак" или ЦСКА, - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

"Ростов" Валерия Карпина отстает от лидирующего "Зенита" на 11 очков. При этом дончане опережают "Спартак," идущий на строчку ниже, на 1 балл. За 25 туров национального первенства команда одержала 14 побед. Также в активе желто-синих 8 ничьих и 3 поражения. В предыдущем туре ростовчане не смогли удержать победу в поединке со "Спартаком", пропустив от Соболева на 94-й минуте. После игры у представителей южного коллектива возникли большие вопросы к судейству Кирилла Левникова. Следующим соперником "Ростова" станет "Факела" Вадима Евсеева.


Ростов ЦСКА Спартак Аршавин
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