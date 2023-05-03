- Сейчас ближайший преследователь "Зенита" — "Ростов", а не "Спартак". Пока, мне кажется, заслуженно ростовчане на втором месте, а не "Спартак" или ЦСКА, - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
"Ростов" Валерия Карпина отстает от лидирующего "Зенита" на 11 очков. При этом дончане опережают "Спартак," идущий на строчку ниже, на 1 балл. За 25 туров национального первенства команда одержала 14 побед. Также в активе желто-синих 8 ничьих и 3 поражения. В предыдущем туре ростовчане не смогли удержать победу в поединке со "Спартаком", пропустив от Соболева на 94-й минуте. После игры у представителей южного коллектива возникли большие вопросы к судейству Кирилла Левникова. Следующим соперником "Ростова" станет "Факела" Вадима Евсеева.
Аршавин: "Ростов" заслуженно находится на втором месте
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о том, что "Ростов" заслуженно занимает второе место в РПЛ.
Фото: Матч ТВ