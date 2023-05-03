- Закономерный результат. ЦСКА был хорошо настроен, особенно в первом тайме. Понравилась мотивация – с первых минут москвичи показали, кто на поле хозяин. Они взяли игру под контроль, забили. Мне кажется, была установка забить быстрый мяч. Но из своего игрового преимущества "армейцы" не могли извлечь выгоду - не было острых передач ни от Кучаева, ни от Облякова, ни от Медины. Мы увидели, что в очередной раз середина провалилась, "Урал" взял игру в свои руки, комбинировал. Потом были эпизоды, когда "армейцы" убегали в контратаку, имели преимущество, но надо разыгрывать мяч, выжимать максимум. Но до конца дело гости не доводили. А потом вообще устроили себе нервотрепку, - приводит мнение Масалитина "Евро-Футбол.Ру."
Сегодня ЦСКА сумел пробиться в большой финал Кубка России, обыграв "Урал" Виктора Гончаренко. В первой половине встречи москвичи имели неплохие подходы, то у них никак не получалось довести дело до гола. Также ВАР отменил взятие ворот армейцами из-за офсайда бразильца Мозеса. Уже в компенсированное время к первому тайму дело в свои руки взял парагвайский хавбек Хесус Медина, который красивым ударом поразил сетку ворот Ильи Помазуна. Коллективы ушли на перерыв при минимальном преимуществе гостей.
В начале вторых 45 минут "Уралу" удалось установить равенство на табло. С пенальти отличился голландский форвард Рай Влут. Победу дружине Владимира Федотова принес российский центрфорвард Федор Чалов. В оставшееся время ЦСКА сумел довести дело до необходимо результата. При этом стоит отметить, что в концовке у "шмелей" был ряд шансов сравнять счет, но где-то не хватило точности, а где спасал каркас ворот. Примечательно, что "Урал" не лишился шансов завоевать Кубок. Они продолжат свой путь через нижнюю сетку.
Масалитин: ЦСКА был хорошо настроен. С первых минут москвичи показали "Уралу", кто на поле хозяин
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился своими соображениями по поводу победы москвичей над "Уралом" (2:1) в Кубке России.
Фото: РИА Новости