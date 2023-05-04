- Ребят, ну против такой команды, как "Спартак", все будут настраиваться. А сами болельщики и футболисты красно-белых плачут и ноют, что против них так бьются все команды РПЛ. А чего они хотели, чтобы против них просто так выходили на поле и отдавали игры?
"Спартак" не становился чемпионом РПЛ с 2017 года. В нынешнем сезоне тренерский штаб красно-белых во главе с наставником Гильермо Абаскалем проводил закрытую встречу с руководством судейского корпуса РФС. "Спартак" весной потерял второе место в РПЛ, уступив его "Ростову", а уже в ближайшее воскресенье, 7 мая, московский клуб может окончательно потерять шансы на чемпионский титул в текущем сезоне, если проиграет в Санкт-Петербурге "Зениту", который, в свою очередь, может оформить в том матче пятое чемпионство подряд.
Источник: Sport24
Канчельскис: болельщики и футболисты "Спартака" плачут и ноют, что против них бьются все команды РПЛ. А чего хотели?
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис жестко высказался о болельщиках московского "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"