Как утверждает источник, 25-летний аргентинец включен в шорт-лист российского клуба и может пополнить состав красно-белых ближайшим летом. В текущем розыгрыше чемпионата страны Гарро записал на свой счет два забитых мяча и сделал три ассиста в 14 играх. Его рыночная стоимость, по оценкам портала Transfermarkt, достигает четырех с половиной миллионов евро.
Ранее стало известно, что спортивный директор "Спартака" Пол Эшуорт отправился в командировку в Южную Америку, где просматривает потенциальных новобранцев и проводит переговоры с представителями футболистов и латиноамериканских клубов.
По итогам 25 туров "Спартак" замыкает тройку лидеров чемпионата России, находясь на минимальном расстоянии от идущего вторым "Ростова" и в 12 очках от "Зенита".
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" интересуется полузащитником аргентинского "Атлетико Тальерес" Гарро
Московский "Спартак" рассматривает полузащитника аргентинского "Атлетико Тальерес" Родриго Гарро в качестве варианта усиления центра поля.
Фото: Globall Look Press