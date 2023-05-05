- В тренерском плане его работа в "Рубине" - это провал. Там у него был неплохой подбор футболистов, но они вылетели в Первую лигу под его руководством. Вылет команды - это плохой результат. Как оценю работу Слуцкого в ЦСКА? С таким составом многие тренера смогли бы завоевать золотые медали. Работа тренера состоит в том, чтобы добиваться результатов без классных спортсменов. Вот в "Рубине" у него и не получилось. У "армейцев" были сильные игроки, так что там его заслуги не было. Вот в Англии и Голландии не с самым классным составом он не смог добиться результатов. В сборной у него тоже не очень получилось, но в его работе я вижу больше минусов, чем плюсов, - передает слова Канчельскиса "Евро-Футбол".
Леонид Слуцкий за время своей тренерской деятельности работал в таких командах, как "Москва", самарские "Крылья Советов", столичный ЦСКА, английский "Халл Сити", голландский "Витесс". Самых значительных достижений российский специалист добился в "армейском" клубе, с которым он трижды выигрывал чемпионат страны.
Последним на данный момент местом работы Леонида Викторовича как тренера является "Рубин". Во главе клуба из Татарстана 52-летний наставник находился в период с декабря 2019 по ноябрь 2022 года. В прошлом сезоне под руководством Слуцкого казанцы вылетели в Первую лигу. В настоящий момент времени "Рубин", который тренирует Рашид Рахимов, имеет на своем счету 56 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.
Канчельскис: в тренерском плане работа Слуцкого в "Рубине" - это провал
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил тренерскую деятельность бывшего наставника "Рубина" и ЦСКА Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"