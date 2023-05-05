Матчи Скрыть

Канчельскис: в тренерском плане работа Слуцкого в "Рубине" - это провал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил тренерскую деятельность бывшего наставника "Рубина" и ЦСКА Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"
- В тренерском плане его работа в "Рубине" - это провал. Там у него был неплохой подбор футболистов, но они вылетели в Первую лигу под его руководством. Вылет команды - это плохой результат. Как оценю работу Слуцкого в ЦСКА? С таким составом многие тренера смогли бы завоевать золотые медали. Работа тренера состоит в том, чтобы добиваться результатов без классных спортсменов. Вот в "Рубине" у него и не получилось. У "армейцев" были сильные игроки, так что там его заслуги не было. Вот в Англии и Голландии не с самым классным составом он не смог добиться результатов. В сборной у него тоже не очень получилось, но в его работе я вижу больше минусов, чем плюсов, - передает слова Канчельскиса "Евро-Футбол".

Леонид Слуцкий за время своей тренерской деятельности работал в таких командах, как "Москва", самарские "Крылья Советов", столичный ЦСКА, английский "Халл Сити", голландский "Витесс". Самых значительных достижений российский специалист добился в "армейском" клубе, с которым он трижды выигрывал чемпионат страны.

Последним на данный момент местом работы Леонида Викторовича как тренера является "Рубин". Во главе клуба из Татарстана 52-летний наставник находился в период с декабря 2019 по ноябрь 2022 года. В прошлом сезоне под руководством Слуцкого казанцы вылетели в Первую лигу. В настоящий момент времени "Рубин", который тренирует Рашид Рахимов, имеет на своем счету 56 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.


Рубин ЦСКА Слуцкий Канчельскис
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Карпин – о решении КДК РФС: я предполагал, что так и будет. Если не согласен со штрафом, то ничего не поменяется
Григорьянц рассказал о штрафах по итогам матча "Спартак" - "Ростов"
Кечинов: футболисты "Спартака" должны помешать "Зениту" стать чемпионом 2
КДК РФС дисквалифицировал Карпина на один матч "Ростова" в РПЛ 1
Канчельскис: в тренерском плане работа Слуцкого в "Рубине" - это провал
Орещук: после "Нижнего Новгорода" Кержакову можно было доверить что-нибудь посильнее "Кармиотиссы"
Семин: "Спартак" в последних матчах играл по тайму. Фаворит - "Зенит", он более стабилен 1 эксклюзив
Павленко: "Спартак" не борется за чемпионство, но он всё равно в топе 5
Журналист Качмаз: было бы хорошо, если бы Языджи вернулся. Он любит Москву и Россию 1 эксклюзив
Губернатор Азаров: надеюсь, штаб Осинькина сделает правильные выводы. У "Крыльев Советов" есть все шансы всё исправить
Агент Акаев - о формате Кубка России: обидно за регионы без РПЛ. "Акрон" совершил подвигов на несколько сезонов вперед эксклюзив
Обляков - лучший игрок апреля в чемпионате России по версии РПЛ 7
Аленичев: будет вдвойне неприятно, если "Зенит" оформит чемпионство в игре со "Спартаком". Хотелось бы хотя бы ничью
Губернатор Азаров: "Крылья Советов" красиво играют, всем нравится. Но мне результат нужен, а не хорошая пресса 1
"Локомотив" подтвердил невыкуп "Ростовом" Сильянова 1