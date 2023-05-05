– Когда у тебя оборона состоит из таких людей, как Павел Маслов, Никита Чернов, Мацей Рыбус, Алексис Дуарте и еще нескольких защитников… Любой тренер придет в ужас от их уровня игры.
И вот такие люди находятся в команде, про которую все сейчас говорят, может ли она обыграть "Зенит" с Малкомом и остальными бразильцами. Не может она победить с такой обороной в Санкт-Петербурге. Лишь большая удача сможет помочь "Спартаку", – цитирует Ловчева RT.
7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится центральный матч предстоящего тура Российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком". По его итогам хозяева могут досрочно гарантировать себе пятый подряд чемпионский титул за четыре тура до конца сезона. В настоящее время "Зенит" возглавляет таблицу РПЛ, опережая "Ростов" на 11 очков и "Спартак" на 12 баллов. ЦСКА, идущий на четвертом месте, находится на минимальной дистанции от тройки лидеров.
По итогам 25 туров Российской Премьер-Лиги команда Гильермо Абаскаля замыкает топ-3, набрав 49 очков. "Спартак" пропустил 32 гола в 25 матчах чемпионата России.
Ловчев – о защите "Спартака": когда оборона состоит из Маслова, Чернова, Рыбуса и Дуарте, любой тренер придет в ужас
Бывший полузащитник и тренер "Спартака" Евгений Ловчев раскритиковал оборону красно-белых на весеннем отрезке сезона.
Фото: ФК "Спартак"