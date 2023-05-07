- Команда прекрасно понимает Клотета. У нас квалифицированные игроки, которые знают, что такое футбол, как в него играть. Они стараются. Но так получается, что наши соперники еще сильнее. С Клотетом не рассматривается отставка в случае вылета. Мы с самого первого тура говорили, что вне зависимости от результатов этого сезона тренер продолжает в следующем году работать, - передает слова Савина "Чемпионат".
Испанский специалист Жозеп Клотет возглавил "Торпедо" в марте текущего года, сменив на посту главного тренера московского клуба Андрея Талалаева. Под его руководством черно-белые провели шесть матчей, потерпев в пяти из них поражения. В предыдущей встрече, которая 6 мая прошла в рамках 26-го тура РПЛ, столичный коллектив сыграл против "Ахмата" из Грозного. Москвичи потерпели разгромное поражение со счетом 1:5.
После 26-ти туров Российской Премьер-Лиги на счету подопечных Жозепа Клотета 13 набранных баллов. Они занимают последнее место в турнирной таблице. От "Химок", которые идут на 15-й строчке, москвичи отстают на четыре очка. Чтобы спастись от прямого вылета и оказаться в зоне стыковых матчей, черно-белым необходимо отыграть 9-очковый гандикап "Пари НН", находящегося на 14-й позиции.
Президент "Торпедо": с Клотетом не рассматривается отставка в случае вылета
Президент столичного "Торпедо" Ярослав Савин рассказал о том, рассматривает ли московский клуб отставку главного тренера Жозепа Клотета после завершения нынешнего сезона.
Фото: МатчПремьер