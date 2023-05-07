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Орлов: работа Карпина в "Ростове" - однозначно главное открытие сезона

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Бывший телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"
- Карпин раскрыл многих игроков - Комличенко, Миронова, Щетинина. Все футболисты "Ростова" жадные до мяча, и это хорошо! Да, иногда не хватает мастерства, но команда создает моменты и идет на втором месте. Сравнить бюджет "Ростова" и команд рядом с ним - будет колоссальная разница. "Ростов" для меня - главное открытие сезона? Работа Карпина - однозначно. Кто знал игроков "Ростова" год назад? А они все растут. Главное в работе тренера - дать возможность развиваться, - передает слова Орлова "СЭ".

"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина набрал 50 очков в 26 матчах Российской премьер-лиги и в промежуточной турнирной таблице 26 тура занимает второе место. 6 мая желто-синие потерпели домашнее поражение от воронежского "Факела", оборвав 7-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате России. Наставник "Ростова" Валерий Карпин в этой игре не руководил командой из-за дисквалификации, полученной за удаление после матча 25 тура со "Спартаком" (1:1).

В составе желто-синих в текущем сезоне выступает много молодых игроков - 19-летние защитники Виктор Мелёхин и Андрей Лангович, 21-летние защитник Данила Прохин, полузащитник Кирилл Щетинин и вингер Степан Мельников, 22-летний защитник Александр Сильянов, 23-летние полузащитники Данил Глебов, Даниил Уткин и Алексей Миронов и нападающий Егор Голенков.


Ростов Карпин
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