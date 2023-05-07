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Соболев – о матче с "Зенитом": думаю, что такого, как в прошлый раз, не повторится. Будет накаленная атмосфера

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Нападающий "Спартака" Александр Соболев поделился ожиданиями от главного матча выходных с санкт-петербургским "Зенитом" в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
– Думаю, что такого, как в прошлый раз, не повторится – на 100% уверен. Будет битва, серьезная игра. И они, и мы хотим выиграть. Будет накаленная атмосфера, но в первую очередь доказывать будем футболом, – приводит слова Соболева "РБ Спорт".

Последний матч между соперниками осенью завершился дракой команда на команду после финального свистка об окончании основного времени матча. По итогам рассмотрения инцидента КДК РФС удалил по несколько игроков от каждой из сторон на шесть кубковых игр. Соболев был одним из дисквалифицированных футболистов.

Встреча между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет сегодня на "Газпром Арене" в Северной столице. Стартовый свисток рефери из Сочи Павла Кукуяна раздастся ровно в 18:00 по времени Санкт-Петербурга. По итогам матча на берегах Невы команда Сергея Семака обеспечит себе очередные золотые медали чемпионата России в том случае, если ей удастся нанести поражение красно-белым. Хозяев устроит и ничья, если в другой встрече игрового дня ЦСКА потеряет очки с "Оренбургом".


Спартак Зенит Соболев
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