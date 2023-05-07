"Я сказал команде, что были близки и не хуже команды, которая завоевала пять чемпионств подряд. Я горжусь командой. Мы на пути, это проект. Это мой второй матч здесь после Суперкубка, у нас есть рост, мы на правильном пути. Этот проект принесет нам еще много счастливых моментов", - цитирует Абаскаля Sport24.
Сегодня, 7 мая, "Спартак" в матче 26-го тура РПЛ проиграл на выезде "Зениту" со счетом 3:2. Коллектив Гильермо Абаскаля был близок к ничейному исходу, однако упустил очки на первой добавленной к основному времени матча минуте. По итогам матча "сине-бело-голубые" досрочно завоевали золотые медали российской Премьер-лиги, в пятый раз кряду став чемпионами. "Красно-белые" опустились на 4-ую строчку в турнирной таблице за четыре тура до окончания чемпионата России.
Абаскаль: "Спартак" был не хуже команды с 5 чемпионствами подряд. Мы на правильном пути
Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал итог встречи 26-го тура РПЛ против "Зенита" (3:2).
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