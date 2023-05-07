"Мы ждали этого чемпионства. Понятно, что если бы не сейчас, то оно наступило через неделю?две. У меня мурашки. Я очень рад за ребят. Банкет будет за счет Сергеева. Кто побеждает, тот угощает (смеется). После того как "Зенит" повел со счетом 2:1, Сергей Семак решил перестроиться и изменил схему. Все удавалось, пока не получили пенальти", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
В матче 26-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак", проходившем в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", победу праздновали хозяева (3:2). "Сине-бело-голубые" дважды вели в счете по ходу встречи и дважды упускали преимущество в счете. На первой добавленной к основному времени минуте нападающий Сергеев принес петербургскому клубу победу. Таким образом "Зенит" набрал 64 очка и завоевал пятый подряд титул чемпиона России. Вручение золотых медалей состоится после матча 27-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Зенит" примет "Краснодар" 13 мая.
Аршавин: мы ждали этого чемпионства. У меня мурашки, очень рад за ребят
Экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал победу петербуржцев в матче 26?го тура РПЛ над "Спартаком" (3:2).
Фото: ФК "Зенит"