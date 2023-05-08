- Если бы я покупал игроков, то не брал бы ни Чернова, ни Маслова, ни Рассказова, ни Рыбуся, ни Дуарте. Откуда эти люди пришли в "Спартак"? Я обращаюсь к Абаскалю. Иди к "Лукойлу", у них есть деньги. Купи несколько нормальных футболистов.
"Спартак" не смог продлить интригу в текущем сезоне чемпионата России, проиграв в Санкт-Петербурге "Зениту". Сине-бело-голубые вырвали победу у москвичей на последних минутах. До этого команда осталась в меньшинстве после удаления защитника Алексиса Дуарте, чей трансфер стал самым дорогим в РПЛ в прошедшее зимнее трансферное окно. За парагвайца заплатили 5 млн евро.
Источник: "Матч ТВ"
Ловчев - Абаскалю: иди к "Лукойлу", у них есть деньги. Купи нормальных футболистов
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев порекомендовал главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю попросить денег у руководства для покупки новых футболистов.
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