– У каждого поражения есть фамилия и имя. Нам они хорошо теперь известны. Зимние приобретения красно-белых просто-напросто ослабили команду... Дуарте вновь отличился? Да уж, не подвел (смеется). Кроме того, не было Джикии. Как играть без столпа обороны? Все полетело к черту... Я же еще до матча говорил, что "Спартак" пропустит три мяча. В итоге получили "треху".
Сейчас уже очевидно, что это максимально неудачный трансфер. Вполне возможно, что Дуарте неплохой игрок. Но так бывает... Не попал в свою команду. Наверное, с ним лучше расстаться. Если не пошло с самого начала, дальше будет хуже. У меня такой принцип: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас, – цитирует Червиченко "СЭ".
Накануне "Спартак" в компенсированное время упустил ничью в выездной встрече с "Зенитом" (2:3) на стадионе "Газпром Арена". Следует отметить, что команда Гильермо Абаскаля начиная с 76-й минуты играла вдесятером вследствие удаления за прямую красную карточку защитника из Парагвая Алексиса Дуарте.
Несмотря на численное превосходство соперников, красно-белым удалось сравнять счет незадолго до финального свистка. Пенальти реализовал нападающий Квинси Промес. Однако на 91-й минуте вышедший на замену Иван Сергеев принес победу и вместе с ней чемпионский титул подопечным Сергея Семака. Это уже пятый подряд комплект "золотых" наград для "Зенита" в РПЛ.
Червиченко: у каждого поражения есть фамилия и имя, нам они хорошо известны. Дуарте – максимально неудачный трансфер
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал игру защитника красно-белых Алексиса Дуарте в выездном матче 26-го тура РПЛ с "Зенитом" (2:3).
Фото: ФК "Зенит"