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Игроки "Зенита" получили по 5 млн рублей премиальных за победу над "Спартаком"

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Стали известны суммы премиальных, которые получили футболисты стартового состава "Зенита" после победы над "Спартаком" в матче 26-го тура РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, игроки стартового состава получили по 5 миллионов рублей, а оставшиеся в запасе футболисты смогли рассчитывать на сумму в 2 миллиона рублей.

"Зенит" вырвал победу у "Спартака" на последних минутах благодаря голу нападающего Ивана Сергеева, который появился на поле, выйдя на замену во втором тайме. Передачу на победный гол форварду отдавал также появившийся на поле по ходу игры полузащитник Густаво Мантуан. Обыграв "Спартак", "Зенит" гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне.

Источник: "РБ Спорт"


Спартак Зенит
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