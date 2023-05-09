- Забитый мяч "Спартаку" в чемпионском матче — самый важный гол в карьере на данный момент. Но думаю, впереди будут еще более важные, - приводит слова Сергеева Sport24.
Российский центрфорвард Иван Сергеев стал главным героем чемпионского поединка "Зенит"- "Спартак" (3:2). Своим голом Иван принес невскому коллективу золотые медали, забив компенсированное время при счете 2:2. Сергеев пополнил состав "Зенита" зимой 2022 года. Иван провел в футболке петербуржского коллектива 45 игр. В них он сумел забить 18 голов. Также к забитым мячам россиянин отдал 9 голевых передач. Всего в своей карьере Сергеев сыграл 278 игр, в которых забил 140 голов и 38 ассистов.
Сергеев: забитый мяч "Спартаку" в чемпионском матче — самый важный гол в карьере
Российский центрфорвард Иван Сергеев рассказал о том, какой гол считает самым важным в карьере.
Фото: ФК "Зенит"