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Тренер "Зенита" Оливейра – о пяти чемпионствах: никто такого не ждал, когда мы с Семаком пришли из "Уфы"

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Тренер "Зенита" Вильям Артур де Оливейра поделился своим мнением по поводу гегемонии петербуржцев в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Огромная гордость за команду и за всё, что мы сделали. Никто такого не ждал, когда мы с Семаком пришли сюда из "Уфы". Но мы трудились и добились результатов. Мы работаем каждый день. Поверь, очень тяжело такого добиться. Мы благодарны нашим игрокам, которые приняли этот вызов. Держаться на вершине очень сложно. Но за счёт самоотдачи, желания и работы они всего добились, - приводит комментарий Оливейры "Чемпионат".

Сергей Семак возглавил "Зенит" весной 2018 года. Тренер пришел из "Уфы", которую сумел вывести в Лигу Европы. Через полгода из башкирского клуба в качестве помощника в штаб Семака перебрался Вильям Артур де Оливейра. Под руководством Сергея и его тренерского штаба невский клуб уже пятый год подряд занимает 1-е место в РПЛ. В недавнем поединке против столичного "Спартака" (3:2) петербуржцы забили золотой гол уже в компенсированное время. Порадовал петербуржских болельщиков российский центрфорвард Иван Сергеев. Также свои фамилии в протокол записали Клаудиньо и Андрей Мостовой. Отметим, что в РПЛ осталось сыграть еще 4 тура. Главные интриги первенства - борьба за тройку и за выживание.


Оливейра Зенит Семак
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