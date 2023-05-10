– Сейчас, когда Россия проводит СВО на Украине, Семаку будет сложно найти работу где-нибудь в Европе. Может быть, только в Венгрии Сергей мог бы продолжить свою тренерскую карьеру. Позволяет ли тренерский уровень Семака работать ему в Европе? Определенно да, – цитирует Петржелу Metaratings.
В минувшем туре "Зенит" в компенсированное время вырвал победу у "Спартака" со счетом 3:2 и досрочно обеспечил себе пятый чемпионский титул подряд в РПЛ. Все они были выиграны под руководством 47-летнего специалиста Сергея Семака. В общей сложности в копилке сине-бело-голубых 9 чемпионств. Прежде, чем стать главным тренером флагмана отечественного футбола, Семак входил в тренерские штабы Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша. Первым самостоятельным проектом для Сергея Богдановича стала "Уфа", откуда он вернулся в "Зенит" в 2018-м.
Петржела: пока Россия проводит СВО на Украине, Семаку будет сложно найти работу в Европе. Может, только в Венгрии
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил перспективы нынешнего наставника сине-бело-голубых поработать в европейском клубе.
Фото: ФК "Зенит"