- Малком очень доволен своим положением в "Зените": он сейчас проводит свой лучший сезон в карьере, много забивает. У него всё получается. Понятно, что Малком нужен всем топовым клубам Европы, но он рад выступать за "Зенит". Нет никаких предпосылок, чтобы покинуть клуб. Моё мнение: он никуда не собирается уходить из "Зенита". То же самое можно сказать про остальных бразильцев, - приводит мнение Оливейры "Чемпионат".
На протяжении всего весеннего отрезка сезона различные источники сообщают о том, что летом бразильский атакующий хавбек Малком покинет Россию. Также о желании поиграть в Европе заявлял сам игрок в интервью испанским СМИ. Отметим, что в зимнее трансферное окно видеть в своей команде зенитовца хотел французский "ПСЖ". Но парижане не сумели согласовать сделку с боссами "Зенита", и игрок остался в Санкт-Петербурге. Казалось бы, Малком снизит к себе требования, но этого не произошло. За 9 весенних туров экс-игрок "Барселоны" сумел забить 10 голов и оформить 2 голевых паса. Всего в этом сезоне олимпийский чемпион 25 раз поражал ворота своих соперников. Также к голам игрок приплюсовал еще 9 ассистентских действий. В составе "Зенита" Малком выиграл 4 чемпионских титулов.
Тренер "Зенита" Оливейра: Малком не собирается уходить из клуба
Тренер "Зенита" Вильям Оливейра поделился своими мыслями по поводу будущего бразильских футболистов в петербуржском клубе.
Фото: ФК "Зенит"