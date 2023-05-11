Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ювентус
22:00
СевильяНе начат
Рома
22:00
БайерНе начат

Канчельскис: если придет предложение из-за границы, Семаку надо все бросать и бежать. Мы сейчас в большом болоте

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер узбекистанского "Навбахора" Андрей Канчельскис рекомендовал наставнику "Зенита" Сергею Семаку попробовать себя в иностранной команде.
Фото: ФК "Зенит"
– О работе Семака за границей будем говорить, когда у него будет предложение из Европы. Дай бог, Сергей Богданович будет там работать. Если придет оттуда предложение, то надо все бросать и бежать тренировать. Если ты хочешь прогрессировать и увидеть что-то новое, увидеть более интересный и качественный футбол, то надо ехать за границу.

Мы все прекрасно понимаем, что сейчас находимся в большом болоте. Но я говорю про топ-чемпионаты Европы, а не про Польшу или Венгрию. Франция, Бельгия, Германия – на лиги этих стран надо ориентироваться. Вы еще скажите, что можно ехать тренировать в Люксембург или Кипр. Конечно, нет, надо уважать себя. Нужно смотреть на топ-7 лиг Европы, – цитирует Канчельскиса Metaratings.

На прошлых выходных "Зенит" на своем поле вырвал победу у "Спартака" со счетом 3:2 и досрочно гарантировал себе пятый кряду чемпионский титул. Все пять чемпионств питерская команда оформила под руководством 47-летнего Сергея Семака. Он начинал карьеру в качестве ассистента у Лучано Спаллетти, а впоследствии работал главным тренером "Уфы". На тренерский мостик "Зенита" Семак заступил в 2018 году.

Матч в рамках 27-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 13 мая на "Газпром Арене" в Северной столице. Стартовый свисток рефери Романа Сафьяна прозвучит в 16:30 по времени Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака выйдет на поле уже в ранге чемпиона. В предыдущем туре сине-бело-голубые вырвали победу у "Спартака" на последних минутах и обеспечили себе пятый чемпионский титул кряду. На субботу запланирована церемония награждения команды золотыми медалями.


Зенит Канчельскис Семак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Лепехин: в борьбе за медали симпатизирую "Ростову", команда прыгает выше головы. Шансов на серебро больше у ЦСКА эксклюзив
Стало известно расписание трансляций всех матчей 27 тура РПЛ
Канчельскис: если придет предложение из-за границы, Семаку надо все бросать и бежать. Мы сейчас в большом болоте 1
Александр Мостовой: Кузяева можно назвать лучшим из россиян в "Зените". Он в течение многих лет играл на высоком уровне 1
Ассистент Гогниева в "Химках" Джиоев находится в реанимации в тяжелом состоянии после страшного ДТП в Кабардино-Балкарии
Экс-арбитр ФИФА Егоров: не надо никаких переговоров! У судей тоже должны быть какие-то маленькие секреты 3
"Рука руку моет". Червиченко – о решении ЭСК РФС отклонить жалобу "Спартака" на судейство Кукуяна в матче с "Зенитом" 3
Соломатин: я бы снова ввел смертную казнь. Будь она у нас, думаю, страна жила бы лучше, воровали бы меньше
La Gazzetta dello Sport: сумма отступных по новому контракту нападающего "Милана" Леау составит 170 млн евро
Полузащитник "Зенита" Ерохин: посмотрим, что будет, когда легионеры уйдут 2
Александр Мостовой: у "Зенита" нет админресурса. Не вижу у них никаких привилегий, судьи ошибаются в разные стороны 2
"Зенит" объявил о подписании контракта с вратарем "Пари НН" Гойло до конца сезона-2026/27 8
Агент Сафонов: если Малкома не отпустить, он дурака начнет валять. Мы не играем в еврокубках, а бразильцы хотят в Париж
Силкин: Йоканович не должен быть "козлом отпущения", он работает с тем, что имеет. Его вины в результатах "Динамо" нет 1
Орлов: болельщики других команд мечтают, чтобы "Зенит" развалился. Что мешает "Спартаку" создать такую же империю? 12