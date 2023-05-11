– О работе Семака за границей будем говорить, когда у него будет предложение из Европы. Дай бог, Сергей Богданович будет там работать. Если придет оттуда предложение, то надо все бросать и бежать тренировать. Если ты хочешь прогрессировать и увидеть что-то новое, увидеть более интересный и качественный футбол, то надо ехать за границу.
Мы все прекрасно понимаем, что сейчас находимся в большом болоте. Но я говорю про топ-чемпионаты Европы, а не про Польшу или Венгрию. Франция, Бельгия, Германия – на лиги этих стран надо ориентироваться. Вы еще скажите, что можно ехать тренировать в Люксембург или Кипр. Конечно, нет, надо уважать себя. Нужно смотреть на топ-7 лиг Европы, – цитирует Канчельскиса Metaratings.
На прошлых выходных "Зенит" на своем поле вырвал победу у "Спартака" со счетом 3:2 и досрочно гарантировал себе пятый кряду чемпионский титул. Все пять чемпионств питерская команда оформила под руководством 47-летнего Сергея Семака. Он начинал карьеру в качестве ассистента у Лучано Спаллетти, а впоследствии работал главным тренером "Уфы". На тренерский мостик "Зенита" Семак заступил в 2018 году.
Матч в рамках 27-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 13 мая на "Газпром Арене" в Северной столице. Стартовый свисток рефери Романа Сафьяна прозвучит в 16:30 по времени Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака выйдет на поле уже в ранге чемпиона. В предыдущем туре сине-бело-голубые вырвали победу у "Спартака" на последних минутах и обеспечили себе пятый чемпионский титул кряду. На субботу запланирована церемония награждения команды золотыми медалями.
Канчельскис: если придет предложение из-за границы, Семаку надо все бросать и бежать. Мы сейчас в большом болоте
Бывший главный тренер узбекистанского "Навбахора" Андрей Канчельскис рекомендовал наставнику "Зенита" Сергею Семаку попробовать себя в иностранной команде.
Фото: ФК "Зенит"