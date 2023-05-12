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Мостовой: какой смысл Кузяеву уезжать из "Зенита" в таком возрасте? Пусть подписывает контракт на 3-4 года и отдыхает

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Экс-полузащитник "Страсбура" и "Сельты" Александр Мостовой высказался о перспективах полузащитника "Зенита" Далера Кузяева уехать в зарубежный клуб.
Фото: ФК "Зенит"
- Кузяеву будет трудно в Европе из-за возраста. Ну и не забывайте, что он в "Зените". Елки-палки, какой смысл уезжать из "Зенита" в таком возрасте? Вот Азмун уехал и уже два года сидит в запасе, а в России он был один из лучших нападающих. Если Кузяеву предложат контракт в "Зените" на три-четыре года, пусть подписывает его и отдыхает. Если, конечно, "Зенит" ничего не предложит, то можно попробовать, - передает слова Мостового Metaratings.ru.

30-летний центральный полузащитник "Зенита" Далер Кузяев выступает за сине-бело-голубых с июля 2017 года, действующий контракт хавбека с петербуржцами истекает по завершении сезона-2022/2023. Ранее появлялась информация о желании футболиста продолжить карьеру в одном из зарубежных клубов. В текущем сезоне Кузяев провел в составе "Зенита" 31 матч во всех турнирах, забил 5 голов и записал на свой счет 7 ассистентских действий.


Зенит Кузяев Мостовой
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