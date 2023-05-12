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РФС: надеемся, что ближайшее время достигнем финальных договоренностей по организации товарищеских матчей сборной России

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В РФС прояснили ситуацию с возможными спаррингами сборной России.
Фото: "СЭ"
- Рады интересу коллег из Индонезии. В настоящий момент мы находимся в контакте с рядом федераций и надеемся, что в ближайшее время достигнем финальных договоренностей по организации товарищеских матчей сборной России, - приводит комментарий службы коммуникаций РФС "СЭ".

Сегодня стало известно, что футбольная сборная Индонезии хотела бы сыграть спарринг с Россией. Команда, представляющая Азиатскую конфедерацию, располагается на 149-й позиции в списке ФИФА. Общая стоимость возможного соперника составляет 7, 2 млн евро (данные Transfermarkt). В 2023 году Индонезия 5 поединков, в которых сумела одержать 2 победы, обыграв Филиппины и Бурунди. Также в активе Индонезии 2 ничьих (Вьетнам и Бурунди) и 1 поражения от Вьетнама (0:2). В июне команда проведет контрольную игру с Палестиной. Сборная России находится в бане и играет только неофициальные матчи. В этом году дружина Валерия Карпина провела спарринги с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Всего с марта 2022 года Россия сыграла 5 встреч (2 победы и 3 ничьих). Все игры были проведены с национальными командами из Азии.


РФС Сборная России
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