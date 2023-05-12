- Играл ли бы Дзюба в нынешнем "Зените"? Мы уже год играем без Дзюбы — забиваем больше, чем в предыдущих сезонах. Мы всем довольны. Сейчас у нас более активная группа атаки. Довольны игрой наших форвардов, как и при Дзюбе, - приводит мнение Оливейры "РБ Спорт".
Артем Дзюба вошел в историю "Зенита", став вторым бомбардиром и третьим ассистом в истории клуба. Артем пополнил стан петербуржского клуба в 2015 году. С того момента он является лучшим футболистом "Зенита" по системе гол плюс пас. За 7 сезонов воспитанник "Спартака" забил 108 голов и отдал 70 голевых пасов за 249 игр в футболке невского коллектива. Весной прошлого года Артем покинул Санкт-Петербург. Этой весной Дзюба, играя за "Локомотив", забил 8 голов в 9 встречах. "Зенит" же в прошлом туре досрочно оформил очередное чемпионство. За 26 туров дружина Сергея Семака забила 68 голов. Лучшим бомбардиром команды с берегов Невы является бразилец с российским паспортом Малком. Он забил 22 гола в 26 встречах.
Тренер "Зенита" Оливейра: мы уже год играем без Дзюбы. Забиваем больше и всем довольны
Помощник Сергея Семака Вильям де Оливейра высказался по поводу игры "Зенита" без Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"