По сведениям СМИ, 24-летний страж ворот "Крыльев Советов" Богдан Овсянников получил повреждение и не сумеет помочь самарцам в поединке против столичного "Локомотива". Точный диагноз станет известен позднее, но источник сообщает, что игрок получил травму правого колена.
В этом сезоне Богдан Овсянников ведет борьбу за место в составе с Иваном Ломаевым. Богдан сыграл в рамке ворот волжан 11 встреч, в которых пропустил 13 мячей, 4 раза сохранив свои ворота в неприкосновенности. "Крылья" и "Локомотив" встретятся 14 мая. Самарский коллектив пытается не попасть в стыки. Сейчас команда располагается на 12-й строчке.
Источник: Metaratings.ru
Голкипер Овсянников не поможет "Крыльям Советов" в матче с "Локомотивом" из-за повреждения
Российский голкипер Богдан Овсянников не сыграет с "Локомотивом" в матче 27-го тура РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"