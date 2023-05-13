- Не хватило в первом тайме инстинкта убийцы. Выходили неплохо вперед с мячом, но, как и в матче с ЦСКА, на последних 20–30 метрах поля не было качества. Сегодня ситуация повторилась. Я недоволен игроками атакующей линии, потому что им надо играть агрессивнее, больше хотеть победить. Не только играть с мячом в футбол, но и надо уметь выигрывать матчи. Проигрываешь 1:2 на 90?й минуте, обидно, - приводит комментарий Лички "Матч ТВ".
"Оренбург" гостил в Екатеринбурге, где встречался с местным "Уралом" Виктора Гончаренко в рамках российского чемпионата. По итогам 90 минут игры на табло горели итоговые 1:2 в пользу екатеринбуржцев. Счет в игре открыл атакующий полузащитник Александр Юшин. Но дружине Лички удалось сравнять счет на 82-й минуте. Отличился российский центрфорвард Владимир Обухов. Казалось бы, дело идет к ничейному результату, но уже в самой концовке опорный хавбек южноуральцев Кирилл Капленко срезал мяч в сетку собственных ворот, тем самым принеся победу "Уралу". "Оренбург" потерпел 2-е поражение подряд. В прошлом туре южноуральцы проиграли ЦСКА (1:2). Команда по-прежнему находится на 8-й строчке в таблице. В следующем туре "Оренбург" на своей домашней арене примет "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Личка – о поражении от "Урала": недоволен игроками атакующей линии, потому что им надо играть агрессивнее
Наставник "Оренбурга" Марцел Лички поделился своими соображениями по поводу поражения от "Урала" (1:2) в поединке 27-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"