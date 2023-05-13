- Хочу попросить прощения у журналистов. Вы делаете хорошо свою работу, я вас уважаю. Но за последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки, поэтому сегодня я не буду отвечать на ваши вопросы. Я уважаю вас, а вы, надеюсь, уважаете меня.
Сегодня, 13 мая, "Спартак" на выезде сыграл вничью с подмосковными "Химками" со счетом 1:1. "Красно-белые", проигрывая по ходу встречи, остались в меньшинстве на второй добавленной к первому тайму минуте. Однако усилиями нападающего Александра Соболева, коллектив Гиьермо Абаскаля сумел уйти от поражения на 56 минуте. Таким образом "Спартак" остался на четвертой строчке в турнирной таблице, сравнявшись с занимающим третье место "Ростовом". Отметим, что у ростовчан матч в запасе.
Источник: телеграм-канал журналиста Андрея Панкова
Абаскаль отказался отвечать на вопросы после "Химок": случилось слишком много вещей, которые выходят за рамки
Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль отказался от участия в пресс-конференции после встречи 27-го тура РПЛ с "Химками" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"