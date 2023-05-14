- Нельзя по одному щелчку пальцев переходить с одного футбола на другой. Для этого нужно время. Строить что-то новое всегда тяжело. ...Удивила ли меня отставка Бердыева? Меня нет, не удивила. Почему меня что-то должно удивлять? Ну приняли руководители такое решение. Значит, нам остается только работать и подстраиваться под требования нового главного тренера, - передают слова Терехова "Известия".
70-летний туркменский специалист Курбан Бердыев занял должность главного тренера "Сочи" в декабре 2022 года. 10 апреля 2023 года официальные интернет-ресурсы черноморского клуба объявили об уходе Бердыева со своего поста. Под его руководством "барсы" успели провести пять матчей, в которых одержали две победы - над ЦСКА (2:0) и "Динамо" (2:0) - и потерпели три поражения - от "Оренбурга" (0:4), "Факела" (0:3) и "Крыльев Советов" (1:2).
Терехов: отставка Бердыева меня не удивила. Ну, приняли руководители "Сочи" такое решение
Защитник "Сочи" Сергей Терехов ответил на вопрос об уходе из команды главного тренера Курбана Бердыева после нескольких месяцев работы.
Фото: ФК "Сочи"