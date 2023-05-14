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Sport24: хавбек Кевин Ленини намерен летом уйти из "Краснодара"

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Футболист из Кабо-Верде Кевин Ленини летом может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Краснодар"
По сведениям СМИ, африканский футболист Кевин Ленини, играющий на позиции опорного хавбека, хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате. Игрок намерен сменить клуб этим летом. Его представители уже ведут переговоры с несколькими иностранными клубами.

Кевин Ленини пополнил состав "Краснодара" только осенью 2022 года. В майке южного клуба африканец сыграл 20 встреч. В них он сумел отметиться 1 голом. Контракт опорника с "быками" рассчитан до конца июня 2025 года.

Источник: Sport24


Краснодар
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