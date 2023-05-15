- Пятое место хорошо, но можно постараться зацепиться за третье, четвёртое. Это реально? Мы хотим большего, в любом случае. Мы держим в уме, что в следующем году нам надо бороться с "Зенитом". Мы готовимся к этому уже сейчас. Такая цель есть.
После победы над московским "Динамо" в 27-м туре (3:0) "Ахмат" закрепился на пятом месте в турнирной таблице с 46 набранными очками. Высшим достижением грозненской команды в истории чемпионатов России было шестое место в сезоне 2016/2017. Тогда главным тренером "Ахмата" был Рашид Рахимов.
Источник: Metaratings
Гбамбле: мы держим в уме, что в следующем году "Ахмату" надо бороться с "Зенитом"
Полузащитник "Ахмата" Нене Гбамбле заявил, что грозненцы планируют в следующем сезоне бороться с "Зенитом" за чемпионский титул в РПЛ.
Фото: ФК Ахмат"