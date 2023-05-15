Клуб из столицы Татарстана в ближайших турах досрочно оформит возвращение в РПЛ. За три тура до завершения сезона "Рубин" располагается на втором месте в Первой лиге в зоне прямого выхода в РПЛ, опережая идущую третьей в зоне стыков "Аланию".
Как утверждает источник, для усиления атаки казанский клуб рассматривает кандидатуру Артема Дзюбы. Чтобы заинтересовать 34-летнего форварда, "Рубин" готов предложить нападающему "Локомотива" соглашение по схеме "1+1" с зарплатой 1,5 млн евро в год.
Казанцы намерены строить команду вокруг фигуры Дзюбы. Они желали подписать Дзюбу еще зимой, но сам игрок предпочел выступать на более высоком уровне. После возвращения "Рубина" в РПЛ данная сделка становится гораздо более вероятной.
Дзюба забил восемь голов в девяти матчах в составе "Локомотива", с которым в начале февраля подписал контракт до конца нынешнего сезона. В марте 34-летний форвард удостоился награды лучшему игроку месяца в РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
"Рубин" готов предложить нападающему "Локомотива" Дзюбе контракт по схеме "1+1" с зарплатой 1,5 млн евро в год
Казанский "Рубин" нацелен на приобретение форварда "Локомотива" Артема Дзюбы в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"