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Гендиректор "Рубина" Айбатов – об интересе к форварду "Локомотива" Дзюбе: даже намека не было на такой разговор в клубе

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Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов опроверг слухи о возможном интересе казанского клуба к нападающему "Локомотива" Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"
– Даже намека не было на такой разговор в клубе. Откуда такая информация? Кто распространяет это, наверное, знает больше, чем сотрудники клуба, ха-ха. Конечно, эта информация никак не подтверждается. Мы о Дзюбе не говорили, – приводит слова Айбатова Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что возвращающийся в РПЛ "Рубин" для усиления атаки рассматривает кандидатуру Артема Дзюбы. Чтобы заинтересовать 34-летнего форварда, казанский клуб готов предложить нападающему "Локомотива" соглашение по схеме "1+1" с зарплатой 1,5 млн евро в год.

По слухам, казанцы намерены строить команду вокруг фигуры Дзюбы. Они желали подписать Дзюбу еще зимой, но сам игрок предпочел выступать в высшем дивизионе. Дзюба забил восемь голов в девяти матчах в составе "Локомотива", с которым в начале февраля подписал контракт до конца нынешнего сезона. В марте 34-летний форвард удостоился награды лучшему игроку месяца в РПЛ.


Рубин Локомотив Дзюба
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