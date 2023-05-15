– Дзюба тоже должен понимать, что "Локомотив" будет в следующем сезоне бороться за медали, а "Рубин" – за середину. У него возраст, он живет в Москве. Тут все будет уже от него зависеть. Мне что-то подсказывает, что они найдут общий знаменатель с "Локомотивом".
Агентские игры? Не знаю, что это. На то и все эти трансферные слухи. Пока игрок не поставил подпись под контрактом с "Рубином" или "Локомотивом", то все это так, – приводит слова Сафонова "Спорт День за Днем".
Сегодня в СМИ появилась информация, что возвращающийся в РПЛ "Рубин" для усиления атаки рассматривает кандидатуру Артема Дзюбы. Чтобы заинтересовать 34-летнего форварда, казанский клуб готов предложить нападающему "Локомотива" соглашение по схеме "1+1" с зарплатой 1,5 млн евро в год.
По слухам, казанцы намерены строить команду вокруг фигуры Дзюбы. Они желали подписать экс-нападающего сборной России и "Зенита" еще зимой, но сам игрок предпочел выступать в высшем дивизионе. Дзюба забил восемь голов в девяти матчах в составе "Локомотива", с которым в начале февраля подписал контракт до конца нынешнего сезона. В марте 34-летний форвард удостоился награды лучшему игроку месяца в РПЛ. В активе Дзюбы в нынешней кампании восемь голов и четыре ассиста в девяти играх чемпионата России в составе "железнодорожников".
Агент Сафонов – о возможном уходе Дзюбы: "Локомотив" будет в будущем сезоне бороться за медали, а "Рубин" – за середину
Футбольный агент Алексей Сафонов оценил шансы на переход форварда "Локомотива" Артема Дзюбы в казанский "Рубин".
Фото: ФК "Локомотив"