"Поступало ли конкретное предложение по Гюнтеру, приезжает ли он летом в Россию? Да. Это "Локомотив", о котором раньше шла речь? Нет, "Спартак". Его хочет главный тренер", - приводит слова агента "РБ Спорт".
28-летний центральный защитник Корай Гюнтер в январе этого года перебрался на правах аренды в "Сампдорию". Права на немецкого футболиста принадлежат "Вероне". Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Он принял участие в 21 матче в текущем сезоне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативный ассист. По данным сайта Transfermarkt текущая рыночная стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.
Агент: Гюнтер летом перейдет в "Спартак". В нем заинтересован лично Абаскаль
Агент защитника итальянской "Вероны" Корая Гюнтера Эрсин Акан заявил, что его клиент в летнее трансферное окно перейдет в московский "Спартак".
Фото: Getty Images